SP reforça chamado a 336 mil pessoas que estão com 2ª dose de vacina atrasada

O governo de São Paulo reforçou nesta segunda-feira, 24, alerta às 336 mil pessoas que estão com a segunda dose da vacina contra a covid-19 atrasada para que compareçam a um posto de saúde e completem a imunização. Segundo os dados do governo estadual, mais da metade dessas pessoas - 177,5 mil pessoas - são residentes da Grande São Paulo.

De acordo com estatísticas do Plano Estadual de Vacinação, do total de pessoas que deixaram de ir a um posto de saúde para receber a segunda dose, 47,2 mil haviam recebido a primeira dose da vacina da AstraZeneca/Oxford e 289,6 mil a do Butantan/Sinovac.

Para evitar o desabastecimento, a Secretaria de Saúde do Estado encaminhou na semana passada 255,8 mil doses de vacinas extras do Instituto Butantan a 400 cidades a fim de serem usadas exclusivamente para a aplicação da segunda dose.