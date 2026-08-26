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SP: Professor é acusado de estupro de vulnerável contra aluna de 13 anos em sala de aula

Escrito por Adriana Victorino (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um professor foi acusado de estupro de vulnerável contra uma aluna de 13 anos dentro de uma sala de aula na zona norte de São Paulo. O caso foi registrado na tarde desta terça-feira, 25. A defesa não foi localizada

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), a adolescente compareceu acompanhada do pai ao 13º Distrito Policial (Casa Verde).

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A ocorrência foi registrada como estupro de vulnerável. A SSP informou que outros detalhes serão preservados por envolver uma menor de idade.

Não foi informado em qual unidade de ensino o caso teria ocorrido nem se a escola pertence à rede estadual ou municipal.

Procurada, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) afirmou que não identificou nenhuma denúncia relacionada ao caso. Já a Secretaria Municipal de Educação informou que apura se há alguma denúncia envolvendo uma unidade da rede municipal.

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