SP poderá ter rajadas de vento de até 80 km/h no fim de semana; Defesa Civil emite alerta

Escrito por Fabio Grellet (via Agência Estado)

Uma frente fria deve chegar ao Estado de São Paulo no fim de semana, provocando pancadas de chuva, com fortes rajadas de vento, raios e granizo, segundo alerta da Defesa Civil do Estado emitido nesta quinta-feira, 17. Essas condições meteorológicas começam na sexta-feira, 18, e devem se estender até segunda-feira, 21.

As regiões mais atingidas devem ser de Araraquara, Bauru, Marília e Presidente Prudente. Além de chuvas intensas, nessas áreas estão previstos granizo e raios, segundo a Defesa Civil.

Na faixa leste do Estado, que abrange a capital, a região metropolitana de São Paulo e o litoral, devem ocorrer pancadas de chuva, mas principalmente rajadas de vento de até 80 km/h. Por isso, a orientação é que as pessoas não fiquem paradas embaixo de árvores.

Já nas áreas litorâneas, devido a essas fortes rajadas de vento, a agitação marítima ficará mais intensa, logo, não é recomendado que as pessoas permaneçam no mar e na orla. Recomenda-se cuidado com embarcações, que não devem adentrar o alto mar.

A prática de esportes aquáticos ou influenciados pelo vento, como surf, windsurf e kitesurf, também deve ser evitada.