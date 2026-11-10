Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

SP pode ter granizo e rajadas de vento de 80 km/h nos próximos dias; veja previsão

Escrito por Ana Magalhães (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Estado de São Paulo deve registrar pancadas de chuva, rajadas de vento e queda isolada de granizo a partir desta quarta-feira, 11, segundo a Climatempo.

De acordo com a empresa de meteorologia, a umidade transportada do oceano e os efeitos remanescentes de uma frente fria de fraca intensidade mantêm as condições favoráveis à ocorrência de chuva desde o período da manhã no litoral paulista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Nas regiões norte e noroeste do Estado, as pancadas podem vir acompanhadas de descargas elétricas e queda isolada de granizo. As rajadas de vento podem atingir velocidades entre 60 e 80 km/h.

Na cidade de São Paulo, também há previsão de chuva durante a tarde desta quarta-feira. À noite, o céu deve permanecer nublado. Os termômetros devem marcar entre 14°C e 26°C, diz a Climatempo.

Inmet emite alerta

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na quinta-feira, 12, a previsão é de chuva em todo o Estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestades.

O aviso é válido da 0h às 23h59 de quinta-feira e abrange 14 Estados, incluindo São Paulo.

Nessas áreas - que incluem a capital paulista e a região metropolitana de São Paulo -, há possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos de 60 a 100 km/h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O risco é considerado baixo para interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Veja recomendações

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
alerta clima granizo INMET previsão SP
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV