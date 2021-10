Da Redação

SP planeja carnaval com milhões de pessoas e sem restrições

A prefeitura da cidade de São Paulo, administrada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), planeja ter o carnaval em 2022. De acordo com a prefeitura, a festa irá contar com a presença de 15 milhões de pessoas e não haverá restrições sanitárias, medidas que foram tomadas para barrar o avanço da Covid-19.

continua após publicidade .

"Se continuar com os dados de hoje, com aumento de vacinação e queda no número de óbitos, vai ter o carnaval. Nós estamos muito próximos de ter o dia zero de óbitos", disse Ricardo Nunes.

Ainda conforme Nunes, as obras na Fábrica do Samba foram retomadas e a previsão de conclusão das melhorias é para fevereiro de 2022. "Eu retomei as obras da Fábrica do Samba, que estavam paradas, então está caminhando pra ter [o carnaval]. Vai ser o maior carnaval de rua, nós estamos estimando em 15 milhões de pessoas. Está tudo preparado, nós vamos soltar os editais."

continua após publicidade .

Segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde da capital paulista, 82% dos moradores da cidade já concluíram o esquema vacinal, ou seja, receberam as duas doses da vacina ou o imunizante de dose única.

Nos últimos sete dias, a capital registrou 43 mortes em média por dia pela doença. A taxa de ocupação de UTI é de 49,6%. 940 pacientes estão internados em leitos públicos e privados da cidade.