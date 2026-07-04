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SP: perseguição a carro furtado termina com um morto no Morumbi

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em 04.07.2026, 19:18:00 Editado em 04.07.2026, 19:29:34
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Uma perseguição policial a um carro furtado na Avenida Lineu de Paula Machado, no Morumbi, zona sul de São Paulo, terminou com uma morte na noite de sexta-feira, 3.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o veículo era perseguido por policiais militares quando bateu. Após a colisão, o motorista abandonou o carro e conseguiu fugir a pé.

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Um passageiro permaneceu no automóvel e, de acordo com a versão apresentada pelos agentes, sacou um revólver e apontou para a equipe - que respondeu com disparos contra o veículo.

O homem, que não teve a identidade divulgada, foi atingido e socorrido ao Hospital Universitário, mas morreu pouco depois.

No veículo, a Polícia Militar apreendeu um revólver sem numeração, munições, um celular e duas placas clonadas.

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De acordo com a SSP, as investigações seguem a cargo da Polícia Civil e imagens gravadas pelas câmeras corporais dos policiais também serão analisadas durante a apuração do caso.

A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) como receptação, porte ilegal de arma de fogo, resistência, colisão e morte decorrente de intervenção policial.

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carro furtado morte PERSEGUIÇÃO SP
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