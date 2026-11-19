A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 18, durante apresentação do projeto do novo Parque Dom Pedro II, no centro da cidade, a demolição dos viadutos Antônio Nakashima e 25 de Março, que ligam a zona leste à região central da capital paulista.

As estruturas deverão ser demolidas a partir de 2028, após a conclusão de outras obras de mobilidade na região, como o trecho 1 do BRT Radial Leste e a expansão da Linha 2-Verde do Metrô, realizada pelo governo estadual. As duas intervenções são alternativas de transporte que conectam o centro à zona leste da cidade.

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"A gente não consegue fazer a demolição antes de 2028", disse Nunes.

O novo Parque Dom Pedro II é uma das apostas da Prefeitura de São Paulo no projeto de requalificação do centro da cidade.

Na semana passada, a gestão Nunes já havia anunciado a autorização para a implantação do Veículo Leve Elétrico (VLE), também chamado de Bonde SP, que terá mais de 17 quilômetros de extensão, distribuídos em duas linhas. Uma delas, a Linha 2-Jequitibá, foi projetada para conectar o centro histórico ao Parque Dom Pedro II.

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A proposta do novo parque prevê a requalificação de 200 mil m2 de espaço público no centro, a modernização da infraestrutura de transportes, a reorganização do sistema viário, a ampliação das áreas verdes e a construção de espaços de convivência e lazer.

Segundo a administração municipal, a ideia é integrar diferentes modais de transporte, como o BRT, o VLE, o Terminal Parque Dom Pedro II e o metrô, além de facilitar a conexão com o Expresso Tiradentes e as linhas de ônibus.

O projeto prevê um investimento global de R$ 2,1 bilhões e será viabilizado por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), com concessão de 30 anos.

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Além da demolição dos viadutos, a parceria inclui a construção de um novo terminal intermodal, que substituirá as estruturas atuais do Parque Dom Pedro II e do Terminal Mercado, e da Ponte do Carmo, com o objetivo de ampliar a integração urbana, segundo a Prefeitura.

A previsão é de que o novo parque tenha um espelho dágua, passarelas e uma arena para 20 mil pessoas, além de espaços destinados ao lazer e à prática de atividades esportivas. O local também ficará integrado ao Museu Catavento e ao futuro Sesc Parque Dom Pedro. "Cidade boa é a cidade das pessoas transitando", acrescentou o prefeito.