SP monta gabinete de crise após Defesa Civil emitir alerta de ventania e tempestade

A Defesa Civil emitiu um alerta para fortes ventos no Estado de São Paulo entre esta sexta-feira, 17, e domingo, dia 19. Segundo o órgão o calor extremo, a umidade e a passagem de uma frente fria vão criar condições para temporais de granizo e ventania em grande parte do Estado. O alerta indica que as rajadas de vento devem variar entre 60 e 80 km/h, mas podem chegar a 100 km/h em algumas áreas do Estado. Em entrevista à

, o capitão da PM Roberto Farina, diretor de Comunicação da Defesa Civil do Estado de São Paulo, disse que o governo estadual montou um gabinete de crise com a participação de vários órgãos para se antecipar ao temporal e evitar transtornos como os ocorridos em 3 de novembro, que gerou um apagão que em algumas regiões durou uma semana.