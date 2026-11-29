SP, MG e RJ têm perigo de chuva forte neste domingo (29), alerta Inmet
Regiões de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro têm perigo de chuva forte neste domingo, 29. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou os três Estados sob alerta laranja, com possibilidade de chuvas entre 50 e 100 mm/dia.
Em São Paulo, as regiões sob alerta laranja são:
- Araçatuba
- Araraquara
- Campinas
- Região Metropolitana
- Piracicaba
- Ribeirão Preto
- São José do Rio Preto
- Vale do Paraíba Paulista
Em Minas Gerais, as regiões sob alerta laranja são:
- Campo das Vertentes
- Oeste de Minas
- Sul/Sudoeste de Minas
- Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba
- Zona da Mata
No Rio de Janeiro, as regiões sob alerta laranja são:
- Região Metropolitana
- Sul Fluminense
De acordo com o Inmet, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. A chuva forte também favorece a ocorrência de queda de galhos, cortes de energia elétrica e raios.
O Inmet recomenda que a população evite enfrentar o mau tempo, observar alterações nas encostas e procurar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193) em caso de emergências.
A Defesa Civil de São Paulo alerta que, nos locais onde já choveu bastante nos últimos dias, a atenção deve ser redobrada, porque o solo está encharcado. Nessas áreas, mesmo chuvas de baixa intensidade podem provocar deslizamentos de terra, alagamentos, enxurradas, enchentes e inundações.
O cenário de chuva persistente é causado pela passagem de um sistema meteorológico e pelo transporte de umidade da região amazônica.