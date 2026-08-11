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SP intensifica vacinação contra sarampo com ação em supermercados, padarias e shoppings

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Prefeitura de São Paulo intensificou a vacinação contra o sarampo na cidade. Além das cinco estações do Metrô, a imunização ocorre em padarias, supermercados, academias e shoppings. A lista completa, separada por região, pode ser consultada aqui.

A capital paulista concentra 20 dos 23 casos de sarampo confirmados no Estado neste ano. Os outros três registros ocorreram em São Bernardo do Campo, com dois casos, e em Guarulhos, com um.

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Diante desse cenário, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) recomenda que pessoas de 6 meses a 59 anos nos três municípios sejam vacinadas, independentemente da situação vacinal.

Estações do Metrô

Os postos de vacinação funcionarão em dias e horários diferentes em cada estação. Por isso, antes de se deslocar, é importante conferir o cronograma de atendimento. Veja abaixo:

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- Estação Corinthians-Itaquera (Linha 3-Vermelha) e São Mateus (Linha 15 - Prata-monotrilho)

- Datas: 17, 19 e 21 de agosto

- Horário: das 10h às 20h

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- Estação Vila Prudente (Linha 2 - Verde do Metrô e a Linha 15 - Prata-monotrilho)

- Datas: 17 a 21 de agosto

- Horário: 10h às 16h

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- Estação Tucuruvi (Linha 1 - Azul)

- Datas: 10 a 14 e 17 a 21 de agosto

- Horário: 10h às 16h

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- Estação Vila Matilde (Linha 3 - Vermelha)

- Datas: 27 e 28 de agosto

- Horário: 10h às 16h

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Quem não sabe se já recebeu a vacina contra o sarampo também deve aproveitar a oportunidade para se imunizar. A recomendação, nesse caso, é receber a dose mesmo diante da dúvida sobre o histórico vacinal.

"Receber doses adicionais não traz nenhum prejuízo e aumenta a proteção. A vacinação indiscriminada é muito segura e busca completar a vacinação de quem ainda não está protegido", explica Renato Kfouri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).

Panorama da vacinação

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A ampliação dos pontos de vacinação ocorre em meio a uma mobilização para aumentar a proteção contra o sarampo na capital. Na quinta-feira, 6, São Paulo recebeu 150 mil novas doses da tríplice viral enviadas pela SES-SP. São Bernardo do Campo recebeu outras 80 mil.

Na internet, as buscas por "sarampo vacinação" cresceram nos últimos dias. Dados do Google Trends mostram o aumento expressivo da procura por informações sobre a imunização entre internautas do Estado de São Paulo.

Na cidade de São Paulo, quase 300 mil doses contra o sarampo foram aplicadas desde o início da Campanha de Multivacinação, em 3 de agosto. Foram 292.701 aplicações até sexta-feira, 7, segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

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Em nota, a SMS informou que a sexta-feira, 7, concentrou o maior número de aplicações em um único dia desde o começo da campanha: 84.632 doses contra o sarampo. Considerando também 24.952 doses de outros imunizantes, foram 109.584 aplicações ao longo do dia.

A vacinação também tem alcançado os bebês de 6 a 11 meses, que podem receber a chamada dose zero contra o sarampo. Desde 29 de junho, 21.709 crianças dessa faixa etária foram imunizadas na capital.

O reforço ocorre enquanto novos casos suspeitos continuam sendo analisados. Além dos casos já confirmados, 207 estão em investigação na cidade e 203 foram descartados. Até o momento, não foram registradas mortes pela doença.

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