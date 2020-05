SP inicia rodízio 24h em toda a capital

Na tentativa de aumentar a taxa de isolamento social e restringir a circulação de pessoas em São Paulo, o rodízio municipal de veículos, suspenso desde o início da pandemia, será retomado na capital e atingirá 50% da frota, diariamente, a partir desta segunda-feira, 11. A medida também vai valer para todo o Município, e não apenas para o centro expandido, o dia todo, incluindo fins de semana. Nos dias pares, circulam placas de final par (0,2,4,6 e 8). E nos dias ímpares, as placas de final ímpar (1,3,5,7 e 9).

Estão excluídos do rodízio carros da polícia, do Exército, prestadores de serviço de rede elétrica e de gás, e também veículos da área da saúde.

Os profissionais de saúde devem fazer um cadastro na Prefeitura para ficarem fora da medida de restrição de circulação.

O cadastro terá de ser feito nesta semana, por meio de envio de dados como CPF, nome, estabelecimento em que trabalha o profissional e a placa do veículo. As multas que forem aplicadas nos próximos dez dias a esses profissionais serão descartadas posteriormente.

Os profissionais devem enviar e-mail para o endereço eletrônico: isencao.covid19@prefeitura.sp.gov.br.

Os veículos de pessoas com deficiência, condutoras ou não-condutoras, que já têm autorização da Prefeitura e estão isentos do rodízio de carros na cidade de São Paulo, continuam liberados para circulação em qualquer dia. Haverá também o retorno da restrição à circulação de caminhões em São Paulo, exceto os das áreas de abastecimento e saúde.

Questionado sobre possível lockdown na cidade, o bloqueio o total, o prefeito afirmou no domingo ser a última opção, mas sua equipe discute alternativas diariamente para fazer com que o isolamento social volte a ser respeitado pela população.

O atual índice de isolamento da cidade é de 48%. "Se as pessoas voltarem a respeitar ficar dentro de casa, para voltarmos ao índice de isolamento social de 55%, 60%, a curva vai achatando. Esperamos que as pessoas se conscientizem, agora também com a multa de rodízio."

Em entrevista à GloboNews, Covas ainda reiterou que a cidade continua a buscar a iniciativa privada para aumentar o número de leitos de UTI. Foram acrescentados recentemente 750 leitos e a intenção é ter mais 1,5 mil leitos até fim de maio. "Estamos em parceria com sete hospitais privados para ofertar leitos para o SUS (Sistema Único de Saúde). A ideia é conseguir mais 800 leitos em parceria com o setor privado. Infelizmente, chegamos a 85% de ocupação dos leitos de UTI e estamos correndo para não ter aqui a mesma situação de (colapso) outros países", disse.

Baixo isolamento

O Estado de São Paulo registrou uma taxa de isolamento social de apenas 50% neste sábado, índice mais baixo para este dia da semana desde que a quarentena foi implementada, em março.

A taxa de isolamento social costuma subir em fins de semana, mas o índice vem caindo e ficando abaixo dos 50% em dias de semana, o que acendeu um sinal de alerta no governo paulista. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.