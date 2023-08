SP e outros Estados devem ter calor recorde nesta semana

Uma onda de calor deverá fazer com que diversos Estados do País registrem elevação histórica de temperatura para o mês de agosto. A previsão para esta semana é que os termômetros cheguem a 40 °C em algumas regiões, em especial Sudeste e Centro-Oeste. Na capital paulista, o pico de calor está previsto para ocorrer entre a quarta-feira, 23, e a quinta, 24, quando a temperatura poderá chegar a 34 °C.

Segundo o Climatempo, o calor histórico é motivado por uma grande massa de ar quente e seco, que deverá se expandir por praticamente todo o Brasil. Em São Paulo, as maiores máximas serão sentidas nas regiões oeste, norte e leste do Estado.

A Metsul alerta que há "potencial para recordes de temperatura máxima no mês de agosto" em diversos Estados. "Embora calor muito intenso não seja incomum de ocorrer às vezes no Sudeste nesta época, e bastante frequente no Centro-Oeste pelo auge da estação seca, o que se espera nesta semana excederá os padrões climatológicos de agosto em muitas cidades", sustenta o instituto.

Antes do calor, porém, ainda há previsão de chuva para esta segunda-feira, 21, inclusive para a capital paulista. As regiões de Campinas, Vale do Ribeira, Baixada Santista e litoral norte também devem registrar chuvas, em todos os casos em quantidades não muito expressivas.

Após as altas temperaturas, o calor terá declínio em parte do País no fim de semana. Isso porque uma frente fria avançará pelo sul do Brasil na sexta-feira. Apesar disso, a Metsul prevê que o tempo "seguirá muito quente na maior parte do centro-oeste, no norte de São Paulo e em parte do Estado de Minas Gerais".