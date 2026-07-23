Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

SP: Defesa Civil alerta para chegada de frente fria com chuva e rajadas de vento

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 17:37:00 Editado em 23.07.2026, 17:48:08
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A chegada de uma frente fria deve provocar pancadas de chuva, raios, rajadas de vento e declínio da temperatura no Estado de São Paulo entre quinta-feira, 23, e sexta-feira, 24, informou a Defesa Civil.

Segundo a pasta, após dias de tempo quente e seco, a quinta-feira deve seguir com sol entre nuvens em grande parte de São Paulo. Ao longo do dia, as temperaturas devem cair e pancadas de chuva isoladas surgem acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para a faixa leste (área que abrange a zona metropolitana de São Paulo, o litoral norte, a baixada santista e o Vale do Paraíba) e para regiões que fazem divisa com o Estado do Paraná.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Enquanto nessas áreas são esperados os maiores acumulados de chuva, as demais regiões paulistas têm previsão de pancadas isoladas com menor intensidade, disse a Defesa Civil.

Na sexta-feira, a frente fria manterá o tempo instável com uma nova previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, informou a pasta. Os maiores acumulados no dia são esperados na divisa do Paraná, na faixa leste e na região central paulista.

A Defesa Civil afirma que as chuvas podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento entre 60 e 70 km/h, exigindo atenção para possíveis transtornos, especialmente em áreas mais vulneráveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Recomendações da pasta para a população:

- Evitar áreas sujeitas a alagamentos e não enfrentar enxurradas;

- Manter distância de árvores, postes, estruturas metálicas e da rede elétrica durante as tempestades;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Procurar abrigo em um local seguro durante ventos fortes;

- Redobrar a atenção em áreas de encosta e demais locais vulneráveis.

A Defesa Civil informa que as pessoas podem receber alertas gratuitos pelo celular, basta enviar o CEP da sua localidade por SMS para o número 40199. Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
clima Frente fria SP
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV