Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

SP confirma três novos casos de sarampo; total chega a 26

Escrito por Dalila Santana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Três novos casos de sarampo foram confirmados na capital paulista, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP). Com os novos registros, o Estado chega a 26 casos da doença neste ano.

Os novos casos foram identificados em duas crianças menores de 1 ano, um menino e uma menina, e em uma mulher na faixa dos 30 anos. Segundo a SES, nenhum dos três pacientes possui histórico de vacinação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Do total de casos confirmados, 23 foram registrados entre moradores da capital paulista, dois em São Bernardo do Campo e um em Guarulhos. Dois casos são importados e os demais estão relacionados à importação, embora a fonte de infecção não tenha sido identificada.

Segundo a pasta, 19 pacientes não possuíam histórico de vacinação ou estavam com o esquema vacinal incompleto.

Cobertura vacinal está abaixo da meta

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A secretaria reforça que pessoas de 6 meses a 59 anos que vivem na capital, em Guarulhos e em São Bernardo do Campo devem procurar as unidades de saúde para se vacinar contra o sarampo.

Dados preliminares de 2026 mostram que a cobertura da primeira dose da tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, está em 89,35% no Estado. Para a segunda dose, o índice é de 74,64%. Os dois porcentuais estão abaixo da meta de 95%.

Em 2025, a cobertura foi de 94,2% para a primeira dose e de 84,5% para a segunda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da vacinação contra o sarampo nas três cidades, o governo mantém até 1º de setembro a Campanha de Multivacinação nos 645 municípios paulistas. A iniciativa é voltada à atualização da caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

No último sábado, 22, durante o Dia D da campanha, foram aplicadas mais de 600 mil doses de diferentes vacinas em todo o Estado, segundo dados preliminares do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE-SP).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
casos sarampo SP
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV