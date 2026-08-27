SP confirma três novos casos de sarampo; total chega a 26

Três novos casos de sarampo foram confirmados na capital paulista, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP). Com os novos registros, o Estado chega a 26 casos da doença neste ano.

Os novos casos foram identificados em duas crianças menores de 1 ano, um menino e uma menina, e em uma mulher na faixa dos 30 anos. Segundo a SES, nenhum dos três pacientes possui histórico de vacinação.

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Do total de casos confirmados, 23 foram registrados entre moradores da capital paulista, dois em São Bernardo do Campo e um em Guarulhos. Dois casos são importados e os demais estão relacionados à importação, embora a fonte de infecção não tenha sido identificada.

Segundo a pasta, 19 pacientes não possuíam histórico de vacinação ou estavam com o esquema vacinal incompleto.

Cobertura vacinal está abaixo da meta

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A secretaria reforça que pessoas de 6 meses a 59 anos que vivem na capital, em Guarulhos e em São Bernardo do Campo devem procurar as unidades de saúde para se vacinar contra o sarampo.

Dados preliminares de 2026 mostram que a cobertura da primeira dose da tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, está em 89,35% no Estado. Para a segunda dose, o índice é de 74,64%. Os dois porcentuais estão abaixo da meta de 95%.

Em 2025, a cobertura foi de 94,2% para a primeira dose e de 84,5% para a segunda.

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Além da vacinação contra o sarampo nas três cidades, o governo mantém até 1º de setembro a Campanha de Multivacinação nos 645 municípios paulistas. A iniciativa é voltada à atualização da caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

No último sábado, 22, durante o Dia D da campanha, foram aplicadas mais de 600 mil doses de diferentes vacinas em todo o Estado, segundo dados preliminares do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE-SP).