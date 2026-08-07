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SP confirma mais 7 novos casos de sarampo (23 no total); reforço da vacinação é recomendado

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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São Paulo registrou mais sete casos de sarampo. Ao todo, já são 23 casos no Estado: 20 na capital, dois em São Bernardo do Campo; e um em Guarulhos;

Os dados foram obtidos pela Sociedade Brasileira de Imunizações junto à Secretaria de Saúde de São Paulo.

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Diante do avanço de casos, a Secretaria da Saúde recomenda que todas as pessoas de 6 meses a 59 anos em Guarulhos, São Bernardo do Campo e São Paulo sejam vacinadas, independentemente da situação vacinal - ou seja, a orientação vale mesmo para quem já tomou o imunizante.

A Secretária Estadual de Saúde também anunciou a Campanha de Multivacinação para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, que começou na última segunda, 3.

Na terça-feira, 28, o Ministério da Saúde também ampliou a recomendação da vacina contra o sarampo para pessoas de 6 meses a 59 anos em Guarulhos, São Bernardo do Campo e São Paulo.

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Segundo a pasta, a estratégia foi adotada após a identificação de casos da doença que indicam "uma cadeia de transmissão relacionada à importação do vírus nessas localidades".

As investigações epidemiológicas seguem em andamento e, até o momento, os casos permanecem classificados como de fonte de infecção desconhecida, informou o Ministério da Saúde.

Quem deve se vacinar

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A pasta reforçou que a vacina contra o sarampo é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e faz parte do Calendário Nacional de Vacinação para pessoas de 12 meses a 59 anos.

Em situações de circulação do vírus, o Ministério da Saúde também recomenda a chamada dose zero, uma aplicação adicional em crianças de 6 a 11 meses, grupo mais vulnerável à infecção e ao desenvolvimento de formas graves da doença.

Somente em 2026, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 7,2 milhões de doses da vacina tríplice viral a Estados e municípios. Desse total, cerca de 2,9 milhões de doses já foram aplicadas em todo o País.

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Em 2025, a cobertura vacinal nacional alcançou 92,9% para a primeira dose (D1) da vacina tríplice viral e 78,3% para a segunda dose (D2), informou o órgão. O Ministério da Saúde reforçou que manter a caderneta de vacinação atualizada é a principal forma de prevenir o sarampo e evitar a reintrodução da doença no País.

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