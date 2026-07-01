SP: colisão entre ônibus e caminhão deixa um morto e 12 feridos na Via Dutra

Uma colisão entre um ônibus e um caminhão deixou uma pessoa morta e outras 12 feridas na altura do km 166 da Rodovia Presidente Dutra, em Santa Isabel, na Grande São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi registrado às 23h34 desta terça-feira, 30, no trecho localizado na região do Parque Santa Tereza. O atendimento mobilizou oito viaturas da corporação, além de equipes da concessionária CCR RioSP.

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No balanço final da ocorrência, os bombeiros informaram que 13 pessoas foram envolvidas no acidente. Uma delas morreu ainda no local. Outras quatro sofreram ferimentos graves e oito tiveram lesões leves.

Três vítimas foram socorridas pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Uma mulher com escoriações no rosto foi encaminhada à UPA de Santa Isabel; outra, com dores na região do quadril, foi levada ao Pronto-Socorro Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes; e um homem com lesão na mandíbula foi transferido para o Hospital Geral de Guarulhos. Uma quarta vítima foi atendida pela equipe de resgate da CCR RioSP, que administra o local.

Apesar do bloqueio parcial da via até o início da manhã desta quarta-feira, 1, não houve registro de congestionamento no trecho segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária. Após a conclusão dos trabalhos de resgate, o local foi deixado em segurança pelas equipes dos bombeiros.

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As causas da colisão ainda não foram informadas, e a identidade da vítima fatal não foi divulgada.