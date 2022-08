SP: Ciclone extratropical se afasta do litoral; tarde pode ser a mais fria do ano

Renata Okumura (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Depois da sensação térmica de 3ºC na madrugada desta quinta-feira, 11, e danos provocados pelos fortes ventos na quarta-feira, 10, na capital paulista, o ciclone extratropical começa a se afastar do litoral paulista, a intensidade dos ventos diminui e o tempo melhora nos próximos dias, segundo estimativas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). No entanto, a temperatura ainda permanece baixa nesta quinta-feira, podendo ser registrada a tarde mais fria do ano pelo segundo dia consecutivo. Na quarta, os termômetros no período vespertino não passaram de 16,9ºC.

continua após publicidade .

A quinta-feira amanheceu com muita nebulosidade, chuviscos e termômetros oscilando em torno dos 9,7°C durante a madrugada. As estações meteorológicas indicaram que as temperaturas chegaram aos 8,6°C em Parelheiros e 8,7°C na Vila Mariana, ambas na zona sul da cidade. Ainda conforme o CGE, agosto registrou até o momento 24,8mm, o que representa aproximadamente 84% dos 29,6mm esperados para o mês.

No decorrer do dia o céu permanece com muita nebulosidade e ainda podem ocorrer chuviscos isolados. A mínima deve ser de 11ºC. O sol pode até aparecer entre muitas nuvens, mas as temperaturas máximas não devem superar os 15°C. "Os ventos perdem intensidade, mas ainda sopram moderados do quadrante sul, o que aumenta a sensação de frio na capital paulista", informou o CGE.

continua após publicidade .

Na quarta-feira, a máxima foi de 17,2ºC, menor temperatura máxima desde o começo do inverno, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O recorde anterior era de 17,6°C no dia 27 de junho.

Na quarta-feira, a forte ventania, em decorrência do ciclone extratropical, também chegou ao Estado de São Paulo. O Corpo de Bombeiros registrou 196 pedidos para atender a ocorrências de quedas de árvores ao longo do dia na região metropolitana da capital paulista. No município de São Paulo, onde os ventos chegaram a 74 km/h, a Prefeitura informou que a Defesa Civil atendeu 38 ocorrências do tipo - e mais 15 de quedas de galhos. Duas pessoas ficaram feridas. A Defesa Civil Municipal mantém toda a cidade em estado de alerta para baixas temperaturas.

Expectativa para os próximos dias

continua após publicidade .

O ciclone extratropical se afasta do litoral paulista e o tempo melhora nos próximos dias, com o retorno do sol e a gradativa elevação das temperaturas máximas, já que as madrugadas devem permanecer geladas.

Na sexta-feira, 12, o dia ainda deve começar com muita nebulosidade e temperaturas baixas durante a madrugada, porém o sol volta entre nuvens e diminui a sensação de frio no decorrer do dia. Os termômetros variam entre 10°C e 18°C. Não há previsão de muita chuva.

Já no sábado, 13, o sol volta a predominar, diminuindo a sensação de frio no decorrer do dia, já que a madrugada ainda deve ser gelada na Grande São Paulo. As temperaturas mínimas devem variar em torno dos 9°C, enquanto as máximas podem chegar aos 23°C.

continua após publicidade .

Conforme o MetSul Meteorologia, os litorais dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro terão fortes a intensas rajadas até esta quinta-feira. No Paraná e em Santa Catarina, os efeitos mais intensos provocados pelo ciclone extratropical, com ventos de mais de 100 km/h, foram sentidos em várias localidades litorâneas, assim como capitais, ao longo de quarta-feira e primeiras horas desta quinta-feira.

Um ciclone extratropical, que se formou na costa brasileira entre a noite de terça-feira, 9, e a madrugada de quarta-feira, provocou quedas nas temperaturas, chuvas fortes e rajadas de ventos de até 100 km/h nos Estados do Sul e do Sudeste do País. Por conta da mudança nas condições do tempo, o Inmet emitiu nesta semana alertas para diferentes regiões de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná e também para São Paulo e Rio de Janeiro.

continua após publicidade .

Veja os cuidados em caso de ventanias:

- Não fique em locais abertos, embaixo de árvores ou coberturas metálicas;

- Evite esporte ao ar livre;

continua após publicidade .

- Não passe sob cabos elétricos, andaimes e escadas;

- Feche portas e janelas da residência. Feche também persianas e cortinas para evitar que estilhaços se espalhem em caso de algum vidro quebrar;

- Feche o registro de gás;

continua após publicidade .

- Evite deixar objetos em locais altos, pois podem cair;

- Se faltar energia, cuidado com uso de velas;

continua após publicidade .

- Tire todos os aparelhos elétricos da tomada, em caso de falta de energia;

- Crianças e idosos, principalmente, devem ser mantidos bem agasalhados;

- Animais de estimação também devem ser protegidos do frio;

- Com relação aos moradores em situação de rua, a orientação é que a pessoa ligue para o número 199.

Segundo a MetSul Meteorologia, cuidados devem ser redobrados no litoral com fortes ressacas do mar que provocam ondas mais altas de 5 a 6 metros no litoral:

- As pessoas devem terminantemente evitar rochas na praia para observar a agitação do mar;

- As águas, em alguns pontos, podem extrapolar a faixa de areia e adentrar ruas próximas da praia;

- Há perigo de naufrágio para pequenas ou médias embarcações que se aventurarem.