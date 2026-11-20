O feriadão da Consciência Negra será marcado por calor e pancadas de chuva isoladas na capital paulista, de acordo com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. No interior do Estado, há alerta de tempestade para as regiões de Assis, Bauru, Itapetininga, Litoral Sul, Marília e Presidente Prudente, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta sexta-feira, 20, a capital tem tempo firme, com sol entre nuvens. A máxima deve atingir 31°C e a mínima fica em 21°C. Há possibilidade de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte ao fim da tarde, por causa da combinação de calor e brisa marítima.

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No sábado, 21, novo dia de calor em São Paulo, com termômetros indo de 20°C a 30°C. Novamente, espera-se que haja chuva à tarde, mas em menor volume que no dia anterior.

No domingo, 22, a temperatura fica parecida: entre 21°C e 31°C. À tarde, há possibilidade de ocorrência de temporais, novamente por causa do calor e da umidade. Todas as previsões foram divulgadas pelo CGE.

No interior do Estado, há previsão de chuvas mais fortes e temperaturas mais altas. O Inmet divulgou um aviso de tempestade com perigo para esta sexta-feira nas regiões na fronteira paranaense.

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De acordo com o instituto, as regiões afetadas pelo alerta são:

- Assis

- Bauru

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- Itapetininga

- Litoral Sul Paulista

- Marília

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- Presidente Prudente

Nesses locais, há risco de chuva de até 60 mm/h ou 100mm/dia, além de ventos intensos, de até 100 km/h. Também pode ocorrer queda de granizo e de árvores, assim como cortes de energia elétrica e alagamentos.

As orientações do Inmet incluem não se abrigar debaixo de árvores em caso de ventania e não estacionar carros perto de placas de propaganda e torres de transmissão. Em caso de emergências, ligue para Defesa Civil (telefone 199) e para o Corpo de Bombeiros (telefone 193).