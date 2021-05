SP autua 18 estabelecimentos por desrespeito a medidas de combate à pandemia

Continua após publicidade

A Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo autuou 18 estabelecimentos por desrespeito a medidas de combate à pandemia do coronavírus, entre a madrugada deste sábado, 22, e desta segunda-feira, 24, na capital paulista.

Um dos flagrantes aconteceu no domingo, 23, no bairro do Itaim Bibi. No local, agentes de fiscalização do Comitê de Blitze do governo estadual encontraram um bingo clandestino com cerca de 100 pessoas que estavam aglomeradas e não utilizavam máscaras. O estabelecimento foi autuado e interditado.

Já no sábado, as equipes flagraram 117 pessoas aglomeradas em uma festa clandestina realizada em um bar, no bairro Freguesia do Ó, na Zona Norte. Cinco pessoas foram autuadas em flagrante. Segundo a Vigilância Sanitária, os participantes desrespeitavam o distanciamento social e metade deles não usava máscara de proteção. No local, foram apreendidos notebook, duas mesas de som, três máquinas de cartão e R$ 967 em espécie. Além disso, foram conduzidos à delegacia alguns dos presentes, incluindo a proprietária do bar, o organizador do evento e o DJ.

Ao todo, a Vigilância Sanitária fez 59 inspeções em estabelecimentos neste fim de semana. Com apoio da Polícia Militar, agentes do órgão também realizaram 2.679 ações de dispersão e flagraram 966 pontos de aglomeração na cidade. Mais de 37 mil veículos foram vistoriados e 58 pessoas foram presas, sendo que 45 eram procuradas pela Justiça.

Outros 16 estabelecimentos foram flagrados descumprindo o horário de funcionamento estipulado pelo Plano São Paulo. As ações aconteceram nos bairros do Tucuruvi, Tatuapé, Bela Vista, Jardim Paulista, São Miguel Paulista, Consolação, Vila Leopoldina, Lapa, Freguesia do Ó, Itaim Bibi, Morumbi, Vila Madalena, Pompeia, Pinheiros e Jardins.

Desde 26 de fevereiro deste ano, quando foram intensificadas as ações do Comitê de Blitze, o Procon realizou 2 mil fiscalizações na capital e mais de 8,5 mil no interior. Só neste final de semana 478 locais foram inspecionados no estado, sendo 24 na capital.