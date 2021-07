SP antecipa término da vacinação da primeira dose em adultos para 16/08

Da Redação

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (28) a antecipação do término da vacinação contra covid-19 em adultos no Estado. Com o novo calendário, a vacinação de pessoas com até 18 anos com a primeira dose da vacina deve ser concluída no dia 16 de agosto. A imunização será antecipada em quatro dias, antes prevista para ser concluída no dia 20 de agosto.

O novo calendário também prevê a antecipação da vacinação de adolescentes na faixa de 12 a 17. Antes prevista para ser concluída no dia 23 de agosto, agora deve completar sua primeira fase no dia 18 de agosto, começando pelos jovens com comorbidades. "É o senso de urgência, é o senso da emergência, é o senso de respeito pela vida", disse o governador durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Pouco antes do início da coletiva, Doria anunciou as antecipações por meio de suas redes sociais.

O governador atribuiu a antecipação do calendário à compra de 4 milhões de doses adicionais da Coronavac, vacina contra covid-19 produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac. De acordo com o tucano, as vacinas já chegaram ao Estado e foram distribuídas ao Programa Estadual de Imunização (PEI).