SP amanhece com chuva e alerta para tempestades

A capital paulista amanheceu chuvosa novamente nesta quinta-feira, 10, com alerta para tempestades ao longo do dia. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE) informou que, em menos de dez dias de setembro, já foram acumulados 90 milímetros de chuva, número 36,4% acima da média do mês, que é de 66 milímetros.

Segundo o órgão municipal, a propagação de áreas de baixa pressão pelo continente e o deslocamento de uma nova frente fria mantêm o tempo instável nos próximos dias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Nesta quinta-feira, 10, o dia será de muitas nuvens e chuva, principalmente entre a tarde e a noite, com potencial para formação de alagamentos. A temperatura deve variar de 17ºC a 23ºC.

Todo o Estado de São Paulo, incluindo a capital, está sob alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestades do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre 0h01 e 23h59 desta quinta-feira. Há risco potencial de chuva entre 20 e 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, ventos intensos, de 40 a 60 km/h, e queda de granizo.

A região metropolitana, o litoral sul e o Vale do Paraíba também estão na área afetada por um alerta laranja, de perigo, para acumulado de chuva. O aviso começou às 15h30 de quarta-feira, 9, e dura até às 10h desta quinta-feira. Há risco potencial de chuva entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para a região de Itapetininga, Presidente Prudente, Assis, Macro Metropolitana e litoral sul, também há alerta laranja, de perigo, para tempestades, entre 0h01 e 23h59 desta quinta-feira. Há risco potencial de chuva entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, ventos intensos, de 60 a 100 km/h, e queda de granizo.