Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

SP amanhece com chuva e alerta para tempestades

Escrito por Geovanna Hora (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A capital paulista amanheceu chuvosa novamente nesta quinta-feira, 10, com alerta para tempestades ao longo do dia. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE) informou que, em menos de dez dias de setembro, já foram acumulados 90 milímetros de chuva, número 36,4% acima da média do mês, que é de 66 milímetros.

Segundo o órgão municipal, a propagação de áreas de baixa pressão pelo continente e o deslocamento de uma nova frente fria mantêm o tempo instável nos próximos dias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Nesta quinta-feira, 10, o dia será de muitas nuvens e chuva, principalmente entre a tarde e a noite, com potencial para formação de alagamentos. A temperatura deve variar de 17ºC a 23ºC.

Todo o Estado de São Paulo, incluindo a capital, está sob alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestades do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre 0h01 e 23h59 desta quinta-feira. Há risco potencial de chuva entre 20 e 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, ventos intensos, de 40 a 60 km/h, e queda de granizo.

A região metropolitana, o litoral sul e o Vale do Paraíba também estão na área afetada por um alerta laranja, de perigo, para acumulado de chuva. O aviso começou às 15h30 de quarta-feira, 9, e dura até às 10h desta quinta-feira. Há risco potencial de chuva entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para a região de Itapetininga, Presidente Prudente, Assis, Macro Metropolitana e litoral sul, também há alerta laranja, de perigo, para tempestades, entre 0h01 e 23h59 desta quinta-feira. Há risco potencial de chuva entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, ventos intensos, de 60 a 100 km/h, e queda de granizo.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CLIMA/SP/PREVISÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV