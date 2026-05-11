SP amanhece com baixas temperaturas; veja até quando vai o frio

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A capital paulista amanheceu gelada nesta segunda-feira, 11, condição já esperada em decorrência da incursão de uma massa de ar frio de origem polar na retaguarda de uma frente fria que provocou chuva no decorrer do domingo, 10.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, apesar do registro de sol entre nuvens ao longo do dia, as temperaturas não deve subir.

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"A sensação de frio será sentida ao longo dia, que termina sem previsão de chuva", acrescenta o CGE.

Próximos dias

A Defesa Civil Municipal mantém toda a cidade de São Paulo em estado de atenção para baixas temperaturas.

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O ar frio de origem polar vai manter as temperaturas baixas pelo menos até a quarta-feira, 13, principalmente nas madrugadas.

A expectativa é que a terça-feira, 12, promete ser mais um dia de sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva, mas ainda com sensação de frio no decorrer do dia.

"A quarta-feira ainda deve apresentar uma madrugada com termômetros na casa dos 12°C e amanhecer com sol entre poucas nuvens. A tendência é de maior elevação das temperaturas no decorrer do dia", estima o CGE.

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Na quinta-feira, 14, a máxima deve ser de 25ºC, com previsão de leve chuva. Já na sexta-feira, 15, a máxima volta a cair e há expectativa para fortes chuvas.

Veja a previsão para os próximos dias:

- Segunda-feira: entre 8ºC e 19ºC;

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- Terça-feira: entre 10ºC e 20ºC;

- Quarta-feira: entre 13ºC e 25ºC;

- Quinta-feira: entre 15ºC e 25ºC;

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- Sexta-feira: entre 17ºC e 21ºC;

- Sábado: entre 17ºC e 23ºC;

- Domingo: entre 17ºC e 23ºC.