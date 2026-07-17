Sorteios da Mega-Sena e outras loterias ganham novo dia e horário; veja o que muda

Apesar da alteração, que começa a valer neste fim de semana, o restante das regras e valores cobrados continuam os mesmos

A Caixa Econômica Federal anunciou uma alteração no calendário das loterias, transferindo os tradicionais sorteios realizados nas noites de sábado para as manhãs de domingo, às 11h. A nova regra entra em vigor neste fim de semana, a partir de 19 de julho de 2026, e afeta os concursos da Mega-Sena, Loteria Federal, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária.

LEIA MAIS: Motorista perde o freio de caminhonete e bate contra pilar de casa em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Apesar da mudança para o domingo, o prazo para registrar as apostas sofreu pouca alteração. Os jogadores ainda poderão fazer seus jogos em qualquer lotérica do país, site ou aplicativo oficial da Caixa até as 22h de sábado. Já no caso dos bolões, a modalidade seguirá disponível nos canais eletrônicos até 15 minutos antes do início de cada sorteio. Os eventos continuam acontecendo no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da instituição.

O banco ressalta que a alteração afeta única e exclusivamente o calendário do fim de semana. Os sorteios de terça e quinta-feira da Mega-Sena, assim como os dias úteis das demais loterias, permanecem inalterados. Além disso, as regras das modalidades, os valores cobrados pelas apostas, as probabilidades de premiação e toda a estrutura dos eventos continuam exatamente as mesmas.

Para tentar a sorte, é necessário ter 18 anos ou mais. O pagamento online pode ser efetuado via Pix, cartão de crédito ou internet banking para clientes da Caixa. No caso da Mega-Sena, a probabilidade de vencer varia conforme a quantidade de dezenas escolhidas. Um jogo simples, de seis números e custo de R$ 6, oferece uma chance de vitória em 50.063.860. Por outro lado, a aposta máxima permitida, com 20 dezenas e valor de R$ 232.560,00, aumenta essa probabilidade para uma em 1.292.