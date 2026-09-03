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Sorteio da Lotofácil premia quatro jogos feitos em Arapongas; confira valores

Com 14 dezenas acertadas, quatro jogos feitos no mesmo estabelecimento renderam valores em dinheiro no concurso da Caixa

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Sorteio da Lotofácil premia quatro jogos feitos em Arapongas; confira valores
Autor Todos os jogos premiados foram efetuados presencialmente na Lotérica Gaturamo - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

Quatro apostas registradas no município de Arapongas foram contempladas no concurso da Lotofácil. Todos os jogos premiados foram efetuados presencialmente na Lotérica Gaturamo (Casas Lotericas Maeda Ltda) na modalidade de aposta simples. Entre os bilhetes sorteados, três deles continham 15 números gravados e garantiram um prêmio individual de R$ 1.777,12, enquanto um quarto jogo, cadastrado com 16 números, faturou o montante de R$ 3.554,24.

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Nenhum apostador gabaritou a pontuação máxima no concurso em nível nacional. Com o resultado, o prêmio principal ficou acumulado e a estimativa para o próximo sorteio é de R$ 5 milhões. No entanto, a distribuição de prêmios alcançou milhares de ganhadores em faixas secundárias. Ao todo, 193 apostas acertaram 14 dezenas e embolsaram R$ 1.777,12 cada.

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A Lotofácil realiza seus sorteios regularmente de segunda-feira a sábado. A aposta mínima da modalidade custa R$ 3,00 e permite ao jogador assinalar 15 números entre os 25 disponíveis no bilhete. As feituras das apostas podem ser realizadas presencialmente em casas lotéricas credenciadas ou de forma virtual por meio dos canais oficiais de atendimento da Caixa Econômica Federal até as 19h do dia do concurso.

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