Sorteio da Lotofácil premia quatro jogos feitos em Arapongas; confira valores

Quatro apostas registradas no município de Arapongas foram contempladas no concurso da Lotofácil. Todos os jogos premiados foram efetuados presencialmente na Lotérica Gaturamo (Casas Lotericas Maeda Ltda) na modalidade de aposta simples. Entre os bilhetes sorteados, três deles continham 15 números gravados e garantiram um prêmio individual de R$ 1.777,12, enquanto um quarto jogo, cadastrado com 16 números, faturou o montante de R$ 3.554,24.

📰 LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta quinta-feira (03) em Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Nenhum apostador gabaritou a pontuação máxima no concurso em nível nacional. Com o resultado, o prêmio principal ficou acumulado e a estimativa para o próximo sorteio é de R$ 5 milhões. No entanto, a distribuição de prêmios alcançou milhares de ganhadores em faixas secundárias. Ao todo, 193 apostas acertaram 14 dezenas e embolsaram R$ 1.777,12 cada.

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias de Arapongas

A Lotofácil realiza seus sorteios regularmente de segunda-feira a sábado. A aposta mínima da modalidade custa R$ 3,00 e permite ao jogador assinalar 15 números entre os 25 disponíveis no bilhete. As feituras das apostas podem ser realizadas presencialmente em casas lotéricas credenciadas ou de forma virtual por meio dos canais oficiais de atendimento da Caixa Econômica Federal até as 19h do dia do concurso.