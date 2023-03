Sorte grande: garimpeiro amador encontra pepita de ouro de R$ 830 mil

Da Redação

A rocha foi encontrada em uma região famosa por ter ouro

A sorte tem seus favoritos e um deles é certamente um garimpeiro amador australiano. O homem, que preferiu não ser identificado, encontrou uma rocha de 4,6 quilos com ouro no valor de US$ 160 mil, aproximadamente R$ 831 mil.

Com um detector de metais simples e barato, o australiano fez a descoberta nas minas de ouro de Victoria, local onde era o coração da corrida de ouro na Austrália no século 19. Um especialista, com 43 anos de carreira, afirmou que é a maior que ele já viu.

Darren Kamp ficou tão chocado que após avaliar a pepita, a comprou. "Fiquei chocado. É uma descoberta única na vida", disse em uma entrevista para a BBC. De acordo com Kamp, ele não havia dado muita credibilidade para a "descoberta" em um primeiro momento.

O garimpeiro chegou em sua loja em Geelong, cerca de uma hora a sudoeste de Melbourne, com uma mochila grande, mas o profissional pensou se tratar de outro de tolo (pirita) ou outras pedras que apenas se parecem com ouro.

"Mas então ele [garimpeiro] puxou esta pedra e, quando a deixou cair na minha mão, disse: 'Você acha que ela vale A$ 10 mil (R$ 34 mil)?'", contou. "Eu olhei para ele e disse: 'Tente A$ 100 mil' (R$ 340 mil)", brincou Kamp.

Ao todo, a rocha de 4,6 quilos continha um total de 2,6 quilos de ouro. Após a avaliação, Kamp resolveu fechar negócio e ficar com a pepita. O especialista contou que o garimpeiro afirmou estar ansiosa para gastar o dinheiro inesperado com a família: "Ele me disse que a esposa ficaria feliz."





Fonte: com informações g1.

