Sorte em dobro: mesma convidada pega Mounjaro e botox em casamento de influenciadora em SC







Uma única convidada teve sorte dupla no casamento da influenciadora Luara Bettiol, de 32 anos, realizado no dia 25 de abril, em Turvo, no sul de Santa Catarina. Ela conseguiu pegar tanto a caixa do medicamento Mounjaro, lançada pela noiva no lugar do tradicional buquê, quanto o prêmio de uma aplicação de botox, arremessado pelo noivo na mesma noite. O Mounjaro é um remédio aprovado pela Anvisa para o tratamento de diabetes tipo 2 e popularmente procurado por auxiliar na perda de peso. As imagens viralizaram no início de maio e o vídeo já ultrapassa a marca de 100 mil visualizações. Assista ao vídeo no início da matéria.

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Nas imagens da festa, um homem anuncia no palco que a hora do buquê seria diferente, reunindo as mulheres no salão enquanto a noiva as anima segurando a caixa do remédio. A a convidada relatou que a conquista dupla foi totalmente espontânea e confessou ter ficado preocupada com a possibilidade de as pessoas acharem que a brincadeira havia sido combinada. Segundo a mulher, o primeiro item foi pego normalmente no ar, enquanto o segundo caiu por acaso aos seus pés, dando a ela a oportunidade de garantir o prêmio extra sem dificuldades. A sortuda preferiu negociar com a clínica e trocar o prêmio do Monjauro por outro procedimento estético.

Aprovando a criatividade da influenciadora, a sortuda considerou a ideia genial e sugeriu que a iniciativa sirva de inspiração para outras cerimônias por fugir completamente do formato comum. Apesar do entusiasmo com os dois brindes, ela optou por não fazer uso do Mounjaro. O medicamento, que possui aprovação da Anvisa no Brasil e é originalmente indicado em formato de caneta injetável para o controle da glicemia no tratamento de diabetes mellitus tipo 2, será trocado por outro procedimento estético em uma clínica.

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Casamento ocorreu no dia 24 de abril, em Turvo - Foto: Reprodução/Redes Sociais Casamento ocorreu no dia 24 de abril, em Turvo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Como surgiu a ideia

A decisão de mudar o roteiro da festa ocorreu após uma constatação do casal sobre a lista de convidados: quase todas as mulheres presentes já haviam subido ao altar, restando apenas duas solteiras no evento. Diante disso, a noiva, que havia encomendado um arranjo de flores de mil reais, decidiu buscar uma alternativa mais atrativa e inclusiva para as amigas.

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A ideia do medicamento também fez parte de uma estratégia de marketing. Como cerca de 80% da cerimônia foi viabilizada por meio de patrocínios, os noivos precisavam criar dinâmicas criativas para dar visibilidade aos fornecedores. Aproveitando uma parceria já estabelecida com uma clínica de estética local, o casal decidiu sortear o tratamento. Para garantir a segurança da ação, a noiva consultou uma profissional, que autorizou a brincadeira com a exigência de que a ganhadora passasse por uma consulta e avaliação rigorosa antes de ter acesso à caneta injetável.