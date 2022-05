Sonda da NASA detecta maior terremoto observado em Marte

Da Redação

Marte

A sonda InSight Mars da NASA detectou o maior terremoto já observado em outro planeta: um tremor de magnitude 5 no dia 4 de maio, com uma duração de aproximadamente 30 minutos, o que é um período muito maior do que os que acontecem na Terra.

Segundo a Nasa, este foi mais um dos 1.313 terremotos que a InSight detectou desde o pouso em Marte em novembro de 2018. O maior terremoto registrado anteriormente foi de magnitude estimada 4,2 em 25 de agosto de 2021.

A InSight foi enviada a Marte com um sismômetro altamente sensível, fornecido pelo Centre National d'Études Spatiales (CNES) da França, para estudar o interior profundo do planeta.

Um terremoto de magnitude 5 é um terremoto de tamanho médio em comparação com os sentidos na Terra, mas está próximo do limite superior do que os cientistas esperavam ver em Marte durante a missão do InSight.

NASA/JPL