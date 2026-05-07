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POLÊMICA

Soldado de Israel tira foto com cigarro na boca da Virgem Maria e gera revolta

A fotografia, que viralizou nas redes sociais, teria sido registrada na cidade de Debl, no sul do Líbano

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.05.2026, 21:21:09 Editado em 07.05.2026, 21:20:59
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Soldado de Israel tira foto com cigarro na boca da Virgem Maria e gera revolta
Autor Segundo o Exército, a imagem foi tirada há várias semanas e o episódio será investigado - Foto: Redes Sociais

Um soldado das Forças de Defesa de Israel (IDF) foi flagrado colocando um cigarro na boca de uma imagem da Virgem Maria. A fotografia, que viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (06), teria sido registrada na cidade de Debl, no sul do Líbano.

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Em nota, o IDF informou que vê o caso “com a maior gravidade” e afirmou que a conduta do militar não está de acordo com os valores da instituição. Segundo o Exército, a imagem foi tirada há várias semanas e o episódio será investigado. Medidas disciplinares poderão ser adotadas conforme o resultado da apuração.

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O IDF declarou ainda que respeita a liberdade religiosa e os locais sagrados de diferentes comunidades. “O IDF opera para combater a infraestrutura terrorista estabelecida pelo Hezbollah no sul do Líbano e não tem intenção de danificar infraestrutura civil, incluindo edifícios religiosos ou símbolos religiosos”, diz a nota.

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A repercussão ocorre semanas após outro episódio envolvendo militares israelenses na mesma região, quando uma estátua de Jesus foi destruída a marretadas.

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