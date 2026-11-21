Michele de Sousa Assis ingressou na corporação em 2024 e era lotada no 9º BPM; circunstâncias e causas do óbito ainda não foram informadas

Uma soldado da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) foi encontrada morta nesta sexta-feira (20) dentro de um alojamento do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM), na cidade de Corumbá. A vítima, identificada como Michele de Sousa Assis, de 26 anos, ingressou na corporação no ano de 2024 e, atualmente, desempenhava suas funções lotada no 9º BPM. Até o momento, as autoridades não divulgaram as causas ou as circunstâncias do óbito.

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Após a confirmação da morte, a PMMS emitiu uma nota oficial de pesar em suas redes sociais. No comunicado, a corporação prestou homenagens à memória da policial e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de farda. A Associação dos Militares Estaduais de Mato Grosso do Sul (AME-MS) também se pronunciou sobre o caso, expressando condolências à família e ressaltando que a dedicação de Michele à missão militar será lembrada com respeito e reconhecimento pela tropa.

Apesar da repercussão, os detalhes do ocorrido no interior das dependências militares permanecem restritos. Procuradas pela imprensa para fornecerem mais informações sobre o caso e o andamento das investigações, a Polícia Militar e a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul ainda não haviam se manifestado oficialmente até a publicação desta reportagem. O caso segue em fase de apuração pelas autoridades competentes.