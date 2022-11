Sol e calor projetam estrada cheia e praia lotada no feriado

José Maria Tomazela (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A primeira temporada de verão após a pandemia de covid-19 no litoral de São Paulo começa com notícias animadoras para os banhistas. Depois de um período de baixas temperaturas, a previsão é de calor e sol, embora com nuvens, durante o fim de semana prolongado pelo feriado da Proclamação da República, na terça-feira. Monitoramento da Cetesb, a agência ambiental paulista, mostra que 85% das praias da região estão próprias para banho. E a prefeitura Ubatuba, um dos destinos mais procurados, adiou pela quarta vez a cobrança da taxa de turismo, uma espécie de pedágio urbano na área.

continua após publicidade .

Conforme previsão da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), ao menos 700 mil veículos deixarão a capital com destino às praias da Baixada Santista e do litoral norte, a partir de hoje. As prefeituras da região esperam movimento recorde. Pesquisa da Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (Acec) mostrou ontem ocupação hoteleira de 74,3%, com 550 unidades já ocupadas.

Oficialmente o verão começa no dia 21 de dezembro e se estende até 20 de março. Conforme o agente de turismo Douglas Garcia, que atua há 20 anos na região, a temporada começa antes, geralmente no início de novembro, quando a temperatura se estabiliza entre 24°C e 30°C. "Este ano, houve atraso pelas frentes frias.

continua após publicidade .

Este será o primeiro bom feriadão, pois praticamente não houve feriados prolongados desde o verão passado." Segundo ele, embora a alta temporada aconteça do início de dezembro até o carnaval, nesse período que antecede o verão o comércio e a rede hoteleira colocam 100% da capacidade à disposição dos visitantes.

Os motoristas que vão viajar neste feriadão devem evitar os horários de pico, que acontecem entre 15 h e 23 h desta sexta. Amanhã, o movimento cresce após às 6 h e segue intenso o dia todo, até 21h. A previsão é de que mais de 4 milhões de veículos sigam para o interior e o litoral pelas principais rodovias. Desse total, 2,9 milhões utilizarão a malha concedida e 1,1 milhão as rodovias do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). No Sistema Anchieta-Imigrantes, devem passar até 440 mil carros. A Operação Descida terá sete pistas no sentido do litoral - começa às 15h e vai até 2h.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.