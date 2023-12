Sogro interna nora por uso de drogas e ela perde guarda do filho

Siga o TNOnline no Google News

Na última semana, ocorreu um incidente familiar em Florianópolis (SC) que chamou atenção, quando um jovem casal compartilhou a perda da guarda de seu próprio filho, um bebê de 5 meses. Segundo Alan Silveira e Letícia Sales, os pais da criança, o avô paterno, Eduardo Oliveira, solicitou a internação involuntária do filho e da nora, alegando que ambos são dependentes químicos.

Eduardo, o avô, recorreu ao sistema judicial, onde entrou com uma ação buscando não apenas a guarda do neto, mas também a autorização para a internação involuntária de seu próprio filho, Alan, e da nora, Letícia. As acusações foram baseadas em um laudo emitido por um psiquiatra.

Devido à gravidade do caso, o tribunal concedeu a Eduardo a custódia da criança e autorizou a internação. No entanto, o casal nega ser usuário de drogas.

Um perfil no Instagram foi criado para divulgar o caso e já possui mais de 200 mil seguidores. Através de vídeos na plataforma, Alan explica toda a situação enfrentada pela família.

Em uma postagem com mais de 1 milhão de visualizações, Letícia aparece chorando dentro de uma ambulância enquanto é levada para a clínica psiquiátrica Pinel. Nas imagens, é possível ver a jovem sendo amarrada em uma maca sem oferecer resistência.

