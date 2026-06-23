Sogro confunde bicarbonato com sal durante churrasco e família acaba no hospital

O que era para ser um churrasco entre familiares acabou gerando preocupação e uma corrida ao hospital após um ingrediente ser confundido durante o preparo da carne. O caso aconteceu em São José do Vale do Rio Preto, no interior do Rio de Janeiro, e ganhou repercussão nas redes sociais após ser compartilhado por uma das participantes.

📰LEIA MAIS: Homem é preso após manter mãe de 83 anos em cárcere privado em Londrina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo Maysa Marquesini, de 23 anos, o incidente ocorreu durante um encontro na casa de parentes do noivo. Sem perceber o engano, o sogro dela utilizou bicarbonato de sódio no lugar de sal grosso para temperar as carnes servidas aos convidados.

De acordo com o relato, o produto estava armazenado em um recipiente de manteiga e apresentava aparência semelhante à do sal utilizado em churrascos. Como o pote estava próximo à churrasqueira, ninguém percebeu a troca durante o preparo dos alimentos.

A confusão só foi descoberta após a refeição, quando os familiares já haviam consumido a carne. Durante a limpeza da área, a dona da residência identificou o conteúdo do recipiente e alertou os demais presentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante da situação, os familiares ficaram apreensivos, especialmente porque havia crianças pequenas entre os participantes do churrasco. Ao todo, 11 pessoas consumiram os alimentos preparados com bicarbonato.

Por precaução, os envolvidos procuraram atendimento médico. Inicialmente, Maysa foi ao pronto-socorro acompanhada do marido e dos filhos, mas os médicos orientaram que os demais parentes também fossem avaliados.

Todos passaram por observação e receberam atendimento na unidade de saúde. Conforme o relato da família, os profissionais consultaram um centro especializado em intoxicações para verificar possíveis riscos relacionados à ingestão do produto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo as orientações médicas recebidas pela família, o bicarbonato utilizado no preparo da carne não representava risco grave à saúde nas circunstâncias relatadas. Ainda assim, os pacientes permaneceram em observação para monitoramento de possíveis reações.

Nenhum dos envolvidos apresentou complicações significativas. Algumas alterações de pressão arterial foram registradas, mas, de acordo com os familiares, teriam sido provocadas pela tensão e pelo susto gerados pela situação.

O sogro de Maysa realizou exames complementares, que identificaram uma pequena alteração renal. No entanto, os médicos avaliaram que o quadro não era grave e ele passa bem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após o episódio, todos os participantes receberam alta e retomaram suas atividades normalmente. O caso acabou chamando a atenção nas redes sociais pela situação inusitada e pelo alívio de que ninguém sofreu consequências mais sérias.

Informações: Revista Crescer/Globo

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

