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'Socorro, não deixa ele entrar': Mulher denuncia o marido com bilhete em prontuário médico

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis, como violência contra a mulher. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Durante uma consulta no Hospital Cristo Rei, em Ibiporã (PR), uma mulher usou o prontuário médico para pedir ajuda e denunciar as agressões do marido. Segundo a Polícia Civil, o suspeito aguardava na recepção quando foi abordado, na manhã desta quinta-feira, 27.

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A enfermeira que realizava o atendimento leu o pedido de socorro, informou à equipe do hospital, que acionou a polícia.

Segundo o delegado Vitor Dutra, responsável pela investigação, quando a polícia chegou ao local, presenciou as ameaças. "Inclusive, a vítima tinha marcas das agressões físicas. Foi realizada a prisão em flagrante do autor", disse o delegado.

Conforme o delegado, a vítima recebeu ameaças de morte, sofreu agressões físicas, e foi submetida a atos de humilhação em cárcere privado durante à noite de quarta-feira, 26. Em uma das violências citadas pela mulher, ela foi forçada a dormir com a roupa toda molhada em frente a um ventilador, em "uma forma de humilhá-la", disse o delegado.

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As violências e torturas seguiram na manhã da quinta-feira, quando ela conseguiu que o homem a levasse para o hospital por conta de "ter alguns problemas", disse o delegado. A mulher foi encaminhada para exames médicos e orientada quanto às medidas protetivas de urgência.

A polícia informou que o preso tem registros anteriores relacionados a agressões contra uma ex-companheira no município de Jerônimo da Serra.

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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/PR/MULHER/BILHETE/SOCORRO/PRONTUÁRIO
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