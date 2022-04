Da Redação

Socorrista morre atropelado por carreta durante atendimento

O médico socorrista Alexandre Kazumi Leite Togoe, de 37 anos, morreu atropelado por uma carreta enquanto atendia uma vítima de outro acidente na BR-364, neste sábado (16), na Serra de São Vicente, em Santo Antônio de Leverger, a 35 km de Cuiabá.

De acordo com informações da Concessionária Rota do Oeste e da Polícia Rodoviária Federal, as equipes foram acionadas às 19h40 para o atendimento de uma ocorrência no km 349 da BR-364, onde uma carreta carregada com adubo havia tombado

As equipes de resgate foram até o local e constataram a morte do condutor da carreta. Conforme a concessionária, os profissionais já haviam sinalizado o acidente e orientavam os veículos, pois a carreta tombada ocupava mais da metade da pista.

Por volta das 20h30, outra carreta, sem freio, perdeu o controle e atingiu o caminhão já tombado, a ambulância da Rota do Oeste e atropelou o médico da equipe de resgate que atuava na remoção da vítima do primeiro acidente.

O médico foi socorrido com vida e encaminhado a um hospital particular de Cuiabá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta madrugada (16). O restante da equipe médica e o condutor da segunda carreta saíram ilesos.

Alexandre trabalhava como médico socorrista da equipe da concessionária Rota do Oeste e atuava no box de emergência da UPA Pascoal Ramos, em Cuiabá, desde a inauguração da unidade, em julho de 2016.

O médico era casado, sem filhos. De acordo com a concessionária, o socorrista era considerado um dos anjos da BR-163. "[Ele] sempre prestou um excelente trabalho, sendo considerado um dos Anjos da BR-163 ao lado de todos que dedicam o seu tempo ao atendimento dos usuários e salvamento de vidas", diz trecho da nota.

A concessionária lamentou a morte e disse que está em contato com a família para prestar o apoio necessário. Alexandre Togoe foi responsável por um parto que aconteceu dentro da ambulância, a caminho de um hospital na BR-163.

As informações são do g1.