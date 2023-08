Sócio de casa de repouso é suspeito de abusar de idosa com Alzheimer

Um homem de 63 anos foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, suspeito de estuprar uma idosa cadeirante, de 84 anos, que tem Alzheimer. O suspeito é um sócio proprietário da casa de repouso onde a vítima estava internada há 15 anos.

O suspeito foi preso nesta sexta-feira (4) em sua casa em Ipanema, na Zona Sul do Rio. Mesmo com Alzheimer, a idosa contou, em momentos de lucidez, o que o suspeito fazia com ela. Para verificar se as denúncias eram verdadeiras, funcionários decidiram esconder uma câmera, que flagrou o abuso sexual contra a idosa.

Com a filmagem, os funcionários foram à delegacia na quarta-feira (2), e a delegada pediu a prisão preventiva de Antônio Rodrigues por estupro de vulnerável. Ele será encaminhado, neste sábado (5), para uma audiência de custódia.

Segundo a polícia, ao menos quatro casos de estupro foram caracterizados.

As informações são do G1.

