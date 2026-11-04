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Sobrinha-bisneta de Brigadeiro Faria Lima e o filho dela são encontrados mortos em SP

Escrito por Ana Magalhães (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

A advogada Anna Gabriela Faria Lima, de 29 anos, e o filho dela, Rafael Faria Lima Ferraria, de 6, foram encontrados mortos na noite de terça-feira, 3, em um apartamento em Cotia, na Grande São Paulo. O ex-namorado dela, Eric Conrado Alves de Almeida, é apontado pela polícia como autor do duplo homicídio.

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A vítima era era sobrinha-bisneta do brigadeiro José Vicente de Faria Lima, que foi prefeito da capital paulista entre 1965 e 1969, e dá nome à famosa avenida na zona oeste.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão temporária do suspeito, que é considerado foragido. O Estadão tenta contato com a defesa de Almeida.

O caso é investigado como feminicídio e vicaricídio - quando um dependente ou parente de uma mulher é assassinado com objetivo específico de causar sofrimento, punição ou controle à ela. O crime ocorreu no bairro Lajeado, em Cotia. Após a ação, o suspeito fugiu do local.

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Ana Gabriela era filha de Paulo Roberto Faria Lima, ex-vereador de São Paulo, e de Márcia Bedinelli Faria Lima. Ela era neta do ex-deputado federal José Roberto Faria Lima.

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Brigadeiro Faria Lima EX feminicidio filho fuga sobrinha-bisneta
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