Sobrevivente da 2ª Guerra, idosa pula de paraquedas; vídeo

Da Redação

Raymonde Sullivan, moradora da Flórida, nos Estados Unidos, resolveu celebrar o aniversário de 100 anos de uma maneira inusitada. A ex-enfermeira, que serviu na linha de frente da Segunda Guerra Mundial, saltou de um avião para comemorar a data.

continua após publicidade .

“Eu nunca tinha feito isso e fiz muitas coisas em 100 anos, então pensei que deveria fazer enquanto posso”, contou em entrevista para a WPTV. “É assustador, eu diria que é.”

Um vídeo do momento foi publicado no canal do YouTube da Skydive Sebastian, empresa que organizou toda a experiência. Confira:

continua após publicidade .

Questionada se saltaria de novo, a idosa respondeu que não. Depois do pulo, Raymonde Sullivan se reuniu com a família e amigos para uma comemoração mais tranquila.