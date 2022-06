Sobrenatural: caminhoneiros registram suposta mulher fantasma; assista

Da Redação

Você acredita em fantasmas? O que faria caso se deparasse com um? Um grupo de caminhoneiros argentinos tiveram essa experiência no último sábado (11).

Os quatro caminhoneiros do município de Jesús María, em Córdoba, na Argentina, viajavam pela região de Totoras, na província de Santa Fé, quando registraram um momento arrepiante por volta das 03h45 da madrugada. Segundo a emissora de rádio Estacion FM, os homens avistaram uma mulher parada na beira da estrada. Pouco depois, quando olharam para trás, ela havia desaparecido.

Um deles perguntou aos companheiros se podiam ver onde a mulher estava, pois sentiu que algo “teria acontecido com ele” ao passar por ela. O amigo aproximou o caminhão, mas não viu nada de anormal. Ainda de acordo com a Estacion FM, o caminhoneiro insistiu e o colega voltou a aproximar o veículo em movimento, acendeu o farol alto e encontrou algo assustador: a mulher estava pendurada na traseira do caminhão que estava à frente.

“Ela não mostrou o rosto”, diz um deles, citado pela emissora argentina. Quando chegaram ao trevo das Rotas 34 e 91, os caminhoneiros frearam e pararam os veículos. Nesse instante, a misteriosa mulher “largou” o caminhão e desapareceu por completo.

Conforme a emissora, os caminhoneiros teriam que passar a noite na cidade de Totoras, mas por estarem apavorados com o ocorrido, decidiram andar mais 100 km e dormir em Armstrong. Até agora eles não encontraram uma explicação lógica para o que aconteceu.

Para tentar provar para os mais incrédulos, os caminhoneiros compartilharam um vídeo que mostra o momento em que um dos veículos se aproxima com o farol alto e revela a mulher vestida de casaco preto agarrada na traseira do caminhão. Veja abaixo:

null - Vídeo por: tnonline





