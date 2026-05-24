Sobe para oito o número de mortos em colisão frontal entre ónibus e carreta na BR-251

O número de mortos no acidente entre um ônibus e uma carreta na BR-251, em Santa Cruz de Salinas (MG), subiu para oito. Todas as vítimas fatais estavam no ônibus e tiveram os corpos carbonizados após o incêndio que tomou os dois veículos logo após o impacto. Outras nove pessoas foram socorridas e encaminhadas para hospitais da região.



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Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus havia saído de São Bernardo do Campo (SP) com destino a Aracaju (SE) e transportava 15 passageiros e dois motoristas. A carreta, que fazia o trajeto entre Fortaleza (CE) e Piracicaba (SP) com carga de peças automotivas e sucatas, era ocupada apenas pelo motorista, localizado com vida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A colisão frontal ocorreu por volta das 4h30, no km 234 da rodovia.



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Entre as vítimas fatais, cinco aparentavam ser adultas e uma poderia ser uma criança entre 10 e 11 anos. Os bombeiros apuravam ainda a possibilidade de haver um bebê no colo de uma das vítimas, informação que não havia sido confirmada oficialmente até o fechamento desta reportagem.

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Entre os feridos socorridos estão o motorista do ônibus, de 41 anos, com suspeita de fratura na perna; um idoso de 72 anos com escoriações no rosto e dor na perna esquerda; e uma mulher de 61 anos com escoriações no rosto, hematoma no quadril e dor na perna esquerda. O idoso e a mulher relataram aos socorristas que precisaram pular do ônibus para fugir das chamas. Outros feridos, com idades entre 24 e 42 anos, foram atendidos pelas ambulâncias de Taiobeiras, Pedra Azul e Medina.

As ferragens dos veículos ficaram extremamente retorcidas, dificultando o trabalho de resgate e identificação das vítimas. "Essas oito vítimas foram carbonizadas, identificadas pela perícia e entregues para as funerárias locais. As outras dez vítimas foram conduzidas pelo Samu para as unidades hospitalares dos municípios vizinhos", disse o tenente Laércio Rodrigues Leite, comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Salinas. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Taiobeiras.

A BR-251 permaneceu totalmente interditada durante o atendimento, com congestionamento de cerca de 30 quilômetros nos dois sentidos. Motoristas foram orientados a buscar desvio por Guanambi, na Bahia. A PRF investiga as circunstâncias do acidente.