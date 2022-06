Sobe para 50 o número de mortos dentro de caminhão nos EUA

Da Redação

ão havia água no espaço onde as pessoas estavam amontoadas

O número de mortos encontrados dentro de um caminhão na cidade de San Antonio, Texas, Estados Unidos, subiu para 50, segundo o presidente mexicano, Manoel López Obrador. O líder do México está na cidade para acompanhar as investigações.

Obrador deve conversar com Biden, presidente norte-americano, sobre o caso.

Segundo o Ministério de Relações Exteriores do México, 22 dos 50 mortos eram mexicanos. Entre as vítimas, há também sete guatemaltecos e dois hondurenhos. A polícia ainda realiza o trabalho de identificação das vítimas.



O Escritório de Imigração e Alfândega dos EUA trabalha com a hipótese de se tratar de um "evento de tráfico de humanos".

Além das vítimas fatais, outras 16 pessoas que estavam dentro do caminhão, entre elas quatro crianças, foram encontradas com vida e levadas a um hospital local.



Os migrantes foram descobertos dentro da caçamba de caminhão abandonado na segunda-feira (28) em uma estrada na cidade, onde as temperaturas atualmente chegam a 39,4ºC. Segundo as autoridades locais, não havia água, ventilação nem ar-condicionado dentro do caminhão.

Com informações do g1.

