Sobe para 2.595 número de mortos em terremotos na Venezuela

Feridos já somam mais de 12 mil pessoas

Boletim divulgado pela presidente interina da Venezuela, Delcy Rodriguez, nessa quinta-feira (2), informa que há pelo menos 2.595 mortos após os dois terremotos que atingiram a Venezuela no dia 24 de junho.

Os feridos já somam mais de 12 mil pessoas, números também divulgados pela presidente.

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O governo venezuelano não fala sobre a quantidade de desaparecidos, mas a Organização das Nações Unidas (ONU) informou nesta semana que a estimativa é de que há mais de 50 mil pessoas não localizadas. O número é próximo ao divulgado por um site que registra os desaparecidos na Venezuela. Segundo informações dessa página, há 54.518 desaparecidos - 16.114 foram encontrados.

Em entrevista coletiva, Delcy Rodriguez afirmou que recebeu telefonemas de 72 chefes de Estado e de governos de vários países e que pediu que enviem equipes de resgate.

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“Nosso primeiro objetivo é salvar vidas. Necessitamos de resgatistas”, disse à imprensa.

Terremotos

A Venezuela, principalmente a cidade de La Guaira, foi atingida no início da noite do dia 24 de junho por dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5. Os tremores ocorreram com menos de um minuto de intervalo entre um e outro. Seguiram-se vinte réplicas após os impactos iniciais.

O estado de La Guaira, que fica a menos de uma hora de distância da capital Caracas, foi o mais atingido. Prédios, casas e outras edificações foram destruídas.

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Países como Estados Unidos, China, Brasil, México, Reino Unido, entre outros, enviaram equipes de resgate, equipamentos, remédios e alimentos para a Venezuela.

Com informações: Agência Brasil