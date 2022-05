Sobe para 21 o número de mortos em tiroteio nos EUA

Da Redação

Subiu para 21 o números de mortos no ataque a tiros que houve, nessa terça-feira (24), em uma escola primária, em Uvalde, Estados Unidos. Ao todo, 19 crianças e dois adultos estão entre as vítimas fatais.

O atirador, identificado como Salvador Ramos, de 18 anos, foi morto por policiais. Ele era morador da cidade e estudou no ensino médio em uma instituição próxima ao local do ataque. Conforme o governador Gregg Abbott, Ramos abandonou seu veículo próximo da escola Robb entrou na instituição com um revólver e possivelmente um rifle.

Até o momento, a identidade das vítimas não foram divulgas, mas duas delas foram identificadas pelas famílias: Xavier Lopez e Amerie Jo Garza, de 10 anos. Entre os mortos, também está Eva Mireles, uma professora com 17 anos de carreira que foi baleada e morta pelo atirador enquanto tentava proteger seus alunos, segundo disse sua tia, Lydia Martinez Delgado, por telefone ao New York Times.

A ocorrência já é considerada o ataque mais mortal em uma escola desde Sandy Hook, em dezembro de 2012, quando 26 pessoas foram assassinadas, 20 delas menores de idade.

As informações são do jornal "O Globo".