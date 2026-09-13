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Sobe o número de municípios em situação de emergência por causa da chuva em Santa Catarina

Eventos climáticos já deixaram 237 pessoas desabrigadas e 239 desalojadas em todo o estado

Escrito por Da Redação
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Sobe o número de municípios em situação de emergência por causa da chuva em Santa Catarina
Autor Foto: reprodução

O número de municípios que decretaram situação de emergência em decorrência das fortes chuvas em Santa Catarina subiu para 17. A atualização foi divulgada pela Defesa Civil estadual na noite de sábado, evidenciando a gravidade dos temporais que continuam a castigar a região. O órgão de proteção contabiliza que os eventos climáticos já deixaram 237 pessoas desabrigadas e 239 desalojadas em todo o estado. Os decretos municipais são instrumentos legais adotados pelas prefeituras para desburocratizar e acelerar a compra de materiais e a contratação de serviços focados na reconstrução da infraestrutura local danificada.

- LEIA MAIS: Mais de 10 cidades decretam emergência e Defesa Civil apura suspeita de tornado

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Os estragos causados pelas intempéries variam entre alagamentos, inundações, enxurradas, deslizamentos de terra, quedas de granizo e destelhamentos, além de provocarem bloqueios de vias e quedas de pontes. Entre as cidades com o maior número de afetados destaca-se Três Barras, que registra 117 desabrigados e 43 desalojados após o volume de precipitação da última semana elevar drasticamente o nível do Rio Canoinhas. O impacto das águas também foi severo em Joaçaba, onde um rio transbordou com força suficiente para arrastar veículos e invadir o piso de um supermercado. Já em Chapecó, a força da tempestade fez com que dois muros desabassem sobre a garagem de um prédio residencial, atingindo carros estacionados.

A Defesa Civil de Santa Catarina informou em nota que permanece em estado de monitoramento contínuo e atua de forma conjunta com as administrações municipais para mitigar os impactos registrados. O cenário ainda exige atenção máxima das autoridades e da população, uma vez que a previsão meteorológica indica a continuidade das chuvas persistentes na região Norte do estado e nebulosidade nas demais áreas catarinenses ao longo do domingo.


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