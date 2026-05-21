Sob efeito de drogas, usuário invade casa e estrangula mulher com toalha

Um homem invadiu uma residência em Cristalina (GO), no Entorno do Distrito Federal, na quarta-feira (20), e estrangulou a moradora com uma toalha até ela perder a consciência. O agressor foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio por policiais civis da Delegacia de Polícia de Cristalina.

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O relatório médico juntado aos autos constatou hematomas, lesões na língua, traumatismo na região ocular e múltiplas marcas no pescoço.



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A Polícia Civil de Goiás informou que o investigado foi localizado em sua própria residência, onde recebeu voz de prisão. A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva, diante da extrema violência empregada, da periculosidade do autor e do risco de reiteração criminosa.