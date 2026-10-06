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PÂNICO

Sob efeito de álcool e remédios, macaco ataca moradores em condomínio na Bahia

Policial militar foi mordido ao tentar conter o bicho, que destruiu um box de vidro antes de ser encaminhado a um centro de triagem

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Sob efeito de álcool e remédios, macaco ataca moradores em condomínio na Bahia
Autor Foto: Divulgação/COPPA/PMBA

Um macaco-prego causou pânico entre os moradores de um condomínio na Avenida Paralela, em Salvador (BA), nesta segunda-feira (5). Visivelmente agitado após supostamente ingerir bebidas alcoólicas, álcool 70% e medicamentos, o animal invadiu casas, destruiu objetos e atacou pessoas que tentaram contê-lo.

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Durante o surto, o macaco quebrou o box de vidro de um banheiro e entrou em um quarto onde dormia um recém-nascido de apenas cinco dias de vida. Na tentativa de imobilizar o bicho, moradores e um policial militar ficaram feridos. O agente de segurança foi mordido durante o resgate e precisou de atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

A perseguição durou mais de três horas e terminou apenas quando a equipe conseguiu capturar o macaco com o auxílio de uma rede. Ele foi resgatado e encaminhado imediatamente ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde especialistas constataram que seu estado de saúde era debilitado.

O animal é mantido de forma legalizada no condomínio, mas o tutor não estava no local no momento da confusão. Vizinhos relataram, no entanto, que esta não é a primeira vez que o bicho causa transtornos na vizinhança. Após o incidente, três moradores feridos e um segurança do condomínio compareceram à Delegacia de Itapuã para registrar um boletim de ocorrência sobre os danos materiais e as lesões sofridas.

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animais em áreas urbanas Comportamento Animal incidente animal salvador segurança em condomínios
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