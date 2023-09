Só acredito porque tem vídeo: veja 5 notícias que bombaram na semana

Veja abaixo cinco notícias em vídeo que bombaram na semana no site TnOnline.

1 - Pilotos morrem em acidente no Moto 1000 GP

Dois pilotos morreram após um impressionante acidente acontecer no domingo, 27 de agosto, no Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, em Cascavel, no oeste do Paraná.

O piloto André Veríssimo Cardoso, de 42 anos, foi atropelado na pista logo após a largada, com complemento da primeira volta. O condutor da outra moto, Érico Veríssimo da Rocha, 38 anos, também se feriu gravemente. Os dois não resistiram.

Para ler a matéria completa, clique aqui.

tnonline

2 - Moto de alta cilindrada parte ao meio em acidente

Um motociclista morreu após atingir em cheio a lateral de um caminhão carregado com entulho em uma rua de Blumenau, Santa Catarina.

Uma câmera de segurança registrou o acidente e a partir das imagens é possível ver o veículo de carga transitando pela Rua Hermann Huscher. Em um determinado momento, o motorista do caminhão realiza uma conversão à esquerda para acessar um posto de combustíveis, mas, antes de adentrar no local, acaba sendo atingido violentamente por uma moto de alta cilindrada.

Para ler a matéria completa, clique aqui.

tnonline

3 - Macaco-prego agoniza em "abraço" de sucuri

Um vídeo feito em agosto de 2022 em Bonito, no Mato Grosso do Sul, está repercutindo nas redes socais nos últimos dias por mostrar uma sucuri tentando predar um macaco-prego. As imagens causam um certo impacto devido à agonia que o mamífero apresenta.

Para ler a matéria, clique aqui.

4 - Motorista se assusta com abelha e capota várias vezes

Uma câmera instalada em um veículo flagrou um acidente de trânsito no último sábado (26). O motorista de uma Toyota Hilux perdeu o controle do veículo e capotou diversas vezes após se assustar com uma abelha.

Para ler a matéria, clique aqui.

tnonline

5 - Cantor Regis Danese sofre acidente

O cantor gospel Regis Danese, de 50 anos, sofreu um acidente de trânsito enquanto estava a caminho de um show na cidade de Ceres, região central de Goiás, na noite desta quarta-feira (30). Nas redes sociais, o artista postou um vídeo e pediu orações enquanto ainda recebia atendimento médico.

Para ler a matéria, clique aqui.

tnonline

