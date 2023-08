Só acredito porque tem vídeo: veja 5 notícias que bombaram na semana

Confira as notícias em vídeo que viralizaram na semana no site TnOnline:

1 - Acidente com corintianos

O vídeo mais assistido na semana foi o flagrante do acidente envolvendo um ônibus com torcedores do Corinthians. A tragédia ocorreu na rodovia Fernão Dias, em Igarapé, Minas Gerais, e terminou com a morte de sete pessoas.

Os torcedores haviam ido assistir o time paulista enfrentar o Cruzeiro no domingo (20). O acidente ocorreu quando o veículo retornava para Taubaté, em São Paulo.

Para ler a matéria completa e ver a identificação das vítimas, clique aqui.

Assista:

2 - Pastor é surpreendido por onça-parda em pregação

Um pastor passou por "maus bocados" no domingo, dia 20 de agosto, quando realizava uma pregação em meio a uma mata em Vinhedo, município localizado no interior de São Paulo. O momento de reflexão foi divulgado no canal do YouTube do religioso e mostra a tensão a qual ele foi submetido.

O homem, identificado como Paulo Henrique Barreto da Silva, de apenas 19 anos, ficou cara a cara com uma onça-parda, também conhecida no Brasil por suçuarana e leão-baio.

Leia a matéria completa clicando aqui.

Assista:

3 - Égua é levada ao velório da tutora

A notícia que ficou na terceira posição se trata de uma homenagem feita a uma menina de 11 anos que morreu após cair de um cavalo. Para homenageá-la, a família da vítima, identificada como Bárbara Montibeller, levou o animal, que participava com ela de competições de três tambores, para se despedir da tutora.

"Elas tinham uma conexão inexplicável. E a despedida era necessária para as duas", afirmou uma familiar.

Para ler a matéria completa, clique aqui.

Assista:

4 - Jogo do Apucarana Futsal e Cianorte termina em briga

A partida entre Apucarana Futsal e Cianorte, pela quarta rodada da segunda fase da Série Prata do Campeonato Paranaense, terminou em briga generalizada na noite desta segunda-feira (21), no Ginásio de Esportes Lagoão.

A confusão começou quando faltava apenas cinco segundos para o jogo terminar.

Para ler a notícia da briga generalizada completa, clique aqui.

Assista:

Reprodução/YouTube/TV Paraná

5 - Alunos de academia "saem no braço" por equipamento

A notícia que ocupa a quinta posição se trata de uma disputa por um equipamento de uma academia que terminou em briga. Os alunos "saíram no braço", e imagens do acontecimento viralizaram nas redes sociais. Inclusive, no momento em que a briga foi registrada, o estabelecimento estava lotado.

Uma testemunha afirmou que dois homens se desentenderam quando estavam em uma fila para revezar o smith - aparelho utilizado para exercícios com barra.

Para ler a notícia na íntegra, clique aqui.

Assista:

Reprodução/Redes sociais

