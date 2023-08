Só acredito porque tem vídeo: veja 5 notícias que bombaram na semana

Confira abaixo as notícias em vídeo que mais chamaram a atenção durante a semana no TnOnline.

1 - Cavalo no motel

Um vídeo, no mínimo, curioso está fazendo sucesso na internet. Um homem com seu cavalo aparece na recepção de um motel, localizado no contorno sul, de Apucarana, no norte do Paraná. Nas imagens, é possível ver que o homem conversa com um funcionário do estabelecimento, enquanto o animal aguarda. A pessoa que fez a filmagem, diz em tom jocoso, que o suposto "cliente" estava alugando um quarto para passar a noite com o animal. Assista o vídeo abaixo.

Para ler a matéria completa, clique aqui.

tnonline

2 - Cão mora em delegacia aguardando dono preso

O top 2 desta lista é uma notícia que mostra o quão leal um cachorro pode ser. Um cachorrinho da cidade de Cascavel, no Oeste do Paraná, encontrou seu dono após 90 dias separados. Acontece que o homem estava detido durante esse período.

De acordo com informações, o cãozinho passou a morar nas dependências da Delegacia de Polícia Civil enquanto seu tutor estava detido. Por três meses, o "caramelo" ficou no local e aguardou pacientemente pela soltura do dono.

Para ler a matéria completa, clique aqui.

3 - Motociclista é arremessado em acidente

Um acidente de trânsito, registrado no último domingo, dia 13 de agosto, terminou com a morte de um jovem de 28 anos, identificado como João Igrisson Diógenes do Nascimento. Imagens que circulam nas redes sociais mostram como a tragédia aconteceu.

A vítima pilotava uma motocicleta a mais de 200 km/h pela rodovia CE-085, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará, quando atingiu a lateral de um carro. No vídeo, é possível ver que o rapaz foi arremessado por vários metros.

Para ler a matéria completa, clique aqui.

4 - Maritaca 'ajuda' em combate a incêndio

Durante um combate a um incêndio ambiental de grandes proporções na tarde desta quinta-feira (17), próximo à linha do trem, na entrada de Jandaia do Sul, no Norte do Paraná, agentes da Defesa Civil ganharam um 'reforço aéreo'. Quase finalizando o controle das chamas, uma maritaca subiu no ombro do integrante da corporação, Thiago Pereira Forte, e não saiu até o final do serviço.

Para ler a matéria completa, clique aqui.

tnonline

5 - Fisioterapeuta gera indignação

A atitude de uma funcionária de um hospital de Itajaí, Santa Catarina, gerou revolta nas redes sociais, isso porque um vídeo em que ela surge fazendo uma dancinha com um recém-nascido dentro do bolso do jaleco cirúrgico passou a circular na web. No vídeo, a fisioterapeuta canta e dança o hit viral "Desenrola, bate, joga de ladinho" no interior da maternidade do Hospital Marieta Konder Bornhausen.

A instituição de saúde se pronunciou sobre o caso através de uma nota. Segundo a unidade, a profissional é de uma empresa terceirizada, e medidas jurídicas de âmbito criminal, ético-administrativo e cível serão tomadas contra ela.

Para ler a matéria completa, clique aqui.

tnonline

