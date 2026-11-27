A Polícia Civil de São Paulo prendeu em flagrante nesta sexta-feira, 27, o homem suspeito de disparar esferas metálicas contra as janelas de um hotel no bairro dos Jardins, na zona oeste da capital, em março deste ano. Com ele, os policiais encontraram uma arma de pressão, estilingues e outros objetos.

O caso era apurado pela 1ª Delegacia Especializada de Atendimento ao Turista (Deatur), ligada ao Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), que investigava três episódios semelhantes, em março, setembro e novembro deste ano.

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Para chegar ao suspeito, os investigadores analisaram os primeiros laudos periciais e cruzaram informações com outro hotel da região. O levantamento mostrou que o homem estava hospedado nesse estabelecimento nas três ocasiões em que os danos foram registrados.

Na abordagem, a polícia apreendeu também esferas metálicas, facas, canivetes e um machado. Em depoimento, o homem admitiu ter lançado esferas contra o hotel na noite anterior à prisão, quando foram identificados 11 pontos de impacto.

"Mesmo quando as ocorrências acontecem em momentos diferentes, o trabalho de investigação permite conectar os fatos e buscar uma resposta. Neste caso, a análise dos elementos disponíveis foi fundamental para identificar o suspeito e interromper a sequência de danos", disse o delegado Luiz Alberto Guerra, da Deatur.

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O homem foi autuado por dano qualificado, e os objetos apreendidos passarão por exames periciais. O nome dele não foi divulgado pela polícia.

Episódio de março

Na noite de segunda-feira, 23 de março, um hotel de luxo nos Jardins foi atingido por ao menos oito disparos, que perfuraram vidros dos corredores do 15º, 16º e 17º andares, sem deixar feridos. Os danos foram registrados no InterContinental, na Alameda Santos, segundo o relato da assessoria do hotel, que informou que os impactos se concentraram nas janelas dos corredores, sem atingir quartos, salas de eventos ou restaurantes.

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Na época, a Polícia Civil esteve no local, mas não encontrou fragmentos metálicos ou objetos que indicassem de onde partiram os tiros. Segundo a nota do hotel, a perícia técnica descartou disparos por arma de fogo convencional, e uma das linhas de investigação era o uso de airsoft. A administração destacou ainda que as janelas têm película de segurança, o que ajudou a evitar ferimentos. A Deatur, vinculada ao Dope, já conduzia a apuração.