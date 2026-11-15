"Situação inusitada", diz piloto após filho ser esquecido em avião no RS

Menor de aproximadamente sete anos viajava de São Paulo para a capital gaúcha e ficou sob cuidados de funcionários da companhia até o reencontro

Uma criança de aproximadamente sete anos foi esquecida pela própria família dentro de um avião após o pouso no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), na tarde de sábado (14). O menor permaneceu a bordo da aeronave do voo LA3420 da Latam Airlines Brasil, que partiu de São Paulo, por cerca de 15 minutos.

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Durante o período em que ficou sem os responsáveis, a criança foi acompanhada por funcionários da companhia aérea. O caso foi comunicado pelo próprio comandante do voo à torre de controle do aeroporto. Na gravação, o piloto relata o episódio e pede auxílio da equipe de solo: "Tem uma situação meio inusitada aqui. Uma família desembarcou e esqueceu o filho a bordo aqui. Aproximadamente 7 anos. Por favor, eu preciso que um despachante venha aqui por gentileza".

A companhia aérea confirmou o episódio por meio de um comunicado oficial, reforçando que o menor ficou em segurança até a chegada da responsável. Confira o posicionamento abaixo:

"A Latam Airlines Brasil esclarece que uma criança permaneceu a bordo do voo LA3420 (São Paulo/Guarulhos–Porto Alegre) deste sábado (14/11), após o desembarque de seus familiares. A criança foi acompanhada pela equipe da companhia e entregue em segurança à mãe, cerca de 15 minutos depois, após a confirmação do vínculo familiar."